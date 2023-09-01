تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 800 شاحنة و256 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 305 شاحنات و107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 495 شاحنة و149 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء أمس العبارة أمل، وغادرت ثلاث سفن، وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع، تداول 2800 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 2556 راكبا بموانيها.