نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات حققت تقدما ملحوظا خلال 72 ساعة

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إنّ القوات الأوكرانية تتقدم جنوبا وتحرز تقدما كبيرا بمحاور القتال الجنوبية حسب آخر تصريح لنائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إذ أعلنت أن بلادها تسيطر على الحدود التي اكتسبتها، والتي تتجاوز 250 كيلومترا جنوبا في منطقة زاباروجيا.

وأضاف أن الجانب الأوكراني يؤكد أنه يستهدف المناطق العسكرية فقط وتطالب المدنيين بمغادرة المناطق الأوكرانية التي تخضع لها العمليات العسكرية والذهاب إلى الملاجئ، وعدم الخروج في الشوارع في أثناء دوي صافرات الإنذار أو عمل الدفاعات الجوية.

تقدم واضح للقوات الأوكرانية

وأشار «مناف»، في رسالة على الهواء: «هناك تقدم واضح للقوات الأوكرانية على حسب وصف الاستخبارات العسكرية البريطانية في آخر إحاطة لها، حيث أكدت أن الجيش الأوكراني يحقق تقدما ملحوظا خلال الـ72 ساعة».

وتابع أن الخريطة العسكرية التي وضعتها الاستخابارات العسكرية الأوكرانية بخصوص آخ التقدمات للقوات الأوكرانية يظهر فيها أن الجيش الأوكراني منذ 16 من يونيو 2023 حقق تقدما كبيرا حتى يوم أمس، إذ تجاوزت القوات قرية ريبوتين جنوب أوكرانيا، وتتوجه القوات إلى مدينة توماك التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية عالية.

تقدم القوات الأوكرانية لمشارف باخموت

وأشار، إلى أن القوات الأوكرانية وصلت إلى مشارف منطقة باخموت من المنطقة الجنوبية وهي الآن تحاصر القوات الروسية من المناطق الجنوبية، وجرى رصد مجموعة من الفيديوهات التي بثتها القوات الأوكرانية من المنظور الواحد حيث تتبين شدة المعارك التي تخوضها القوات الروسية والقوات الأوكرانية.