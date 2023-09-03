الأوراق المطلوبة لفتح حسابات في البنوك مجانا.. آخر فرصة يوم 15 سبتمبر

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وخلال الفترة من الأحد وحتى 15 سبتمبر 2023 قدم البنك مبادرته من أجل دعم الشمول المالي، عبر العديد من المزايا والعروض، منها فتح حساب بنكي مجانًا ودون رسوم بمناسبة «عيد الفلاح».

فتح حساب جديد مجانا أمر يشغل بال الكثيرون، لذا تقدم «الوطن» لقرائها الأوراق المطلوبة لفتح حساب مصرفي لعملاء البنوك الجدد مجانًا ودون احتساب أي رسوم إدارية، وتأتى تلك المبادرة دعمًا من البنك المركزي لمبادرة الشمول المالي، تشجيعًا للشباب والأشخاص للانخراط داخل المنظومة المصرفية وتنفيذًا لسياسات الدولة في التحول نحو الشمول المالي.

متطلبات فتح حساب بنكي

- أعلنت المبادرة أنَّ فتح الحساب لكل مواطن سيكون مجاني دون وجود حد أدنى للرصيد.

- لا يحتاج العميل لفتح الحساب سوى تقديم صورة الرقم القومي فقط.

الأوراق المطلوبة

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

2- إيصال مياه أو كهرباء، أو غاز طبيعي، أو فاتورة تليفون.

3- يجب توضيح وظيفة العميل بالإضافة لتقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة العمل للموظفين.

4- أصحاب المهن الحرة أو ممن لا يمتلكون إثبات دخل من جهة عمل أو جهة حكومية فعليهم تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

5- بالنسبة للزوجة غير العاملة الراغبة في فتح حساب بنكي فعليها تقديم الوثائق السابق ذكرها الخاصة بزوجها.

6- بالنسبة للأشخاص على المعاش عليهم تقديم ما يفيد ذلك من خلال تسجيل الخروج على المعاش ببطاقته الشخصية.