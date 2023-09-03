كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين.. اعرف عدد الأفراد وحجم الدعم

تتيح وزارة التموين، عدّة طرق أمام المستفيدين من الدعم للاستعلام عن بطاقة التموين، لمعرفة عدد الأفراد المقيدين عليها، والذي يتحدد وفقا له قيمة الدعم المخصص للأسرة وكمية السلع المنصرفة.

الاستعلام عن بطاقة التموين

وعبر بوابة مصر الرقمية، والتي تقدّم من خلالها وزارة التموين عدّة خدمات تموينية لأصحاب البطاقات، يمكن للأسرة صاحبة بطاقة التموين معرفة رصيد السلع المخصص لها والحصص الشهرية من السلع بناء على عدد أفرادها، من خلال خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة والمفعلة بين الخدمات التموينية، والتي تمكن صاحب البطاقة من معرفة بيانات البطاقة وعدد أفرادها ورصيد البطاقة من الدعم.

حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإنّ حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة تكون بقيمة 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس، من خلال صرف كيس سكر وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة، بحد أقصى 4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.

وأعلنت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، وجار حاليا صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات من منافذ البقالين.