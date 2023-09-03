خطوات ومواعيد الاطلاع على أوراق إجابات الراسبين بـ«حقوق الإسكندرية»

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الفرصة الأخيرة لطلاب الفرقة الثالثة الراسبين في مواد هذا العام من أجل الوصول إلى آخر وسيلة لإثبات نجاحهم من خلال الاطلاع على أوراق الإجابات، بعدما أجروا تظلمات على المواد، إذ إنها الفرصة الأخيرة للتأكد من إجاباتهم أو إذا كان لهم درجات أملَا في تجاوز الرسوب واقتناص النجاح للتخرج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 6 خطوات لطلاب الفرقة الثالثة بكلية حقوق الإسكندرية لرؤية أوراقهم بعدما أعلنت كلية الحقوق عن فتح باب الاطلاع على كراسات الإجابة لطلاب الفرقة الثالثة الراغبين في ذلك بدءا من اليوم وحتى غد الاثنين.

موعد تقديم طلبات الاطلاع للفرقة الثالثة حقوق الإسكندرية

- تقدم طلبات الاطلاع أيام اليوم الأحد 3 سبتمبر وغدا 4 سبتمبر.

- يسمح للطالب بتقديم طلبات اطلاع لعدد 5 مواد كحد أقصى.

رسوم تقديم طلبات الاطلاع في حقوق الإسكندرية

- يقدم طلب الاطلاع بوحدة الحاسب الآلى بالكلية «بالدور الأول بالمبني الإداري علي يمين بوابة الكلية من الداخل» بعد سداد رسم الاطلاع وقيمته 200 مانتى جنيه عن كل مادة بخزينة الكلية «الكائنة بجانب مكتبة الطالب» من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

خطوات الاطلاع على الامتحانات للفرقة الثالثة حقوق الإسكندرية

- إخطار الطلاب على موقع الكلية وعلى صفحة الكلية بمكان وزمان الاطلاع على النحو الذي تنظمه اللجنة.

- لا يسمح للطالب بالحضور في غير الوقت المحدد له.

- يحضر الطالب شخصيا وبمفرده فقط أمام اللجنة للاطلاع على كراسته ومراجعة الإجابات في حضور أستاذ المادة.

- تعقد جلسات الاطلاع والمناقشة أيام الأربعاء 6 سبتمبر، والخميس 7 سبتمبر والسبت 9 سبتمبر.