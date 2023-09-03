تسجيل الكشف الطبي بجامعة الزقازيق 2023.. اعرف الرابط والموعيد

بدأ اليوم تسجيل الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الزقازيق 2023، ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، إذ يجري التسجيل لحجز استمارة الكشف الطبي والبطاقة العلاجية، من خلال المنصة الإلكترونية للجامعة، في إطار استكمال الإجراءات والأوراق للالتحاق بها.

رابط تسجيل الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023

يمكن للطلاب والطالبات الجدد، تسجيل الكشف الطبي بجامعة الزقازيق 2023، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من هنا.

مواعيد تسجيل الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023

أعلنت الجامعة أن توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد سيكون كالتالي:

من يوم 3 إلى 7 سبتمبر الكليات التالية:

- طب بشري

- طب أسنان

- صيدلية

- هندسة

- طب بيطري

- حاسبات ومعلومات

- علاج طبيعي

من يوم 10 حتى 14 سبتمبر الكليات التالية:

- علوم ذوي احتياجات خاصة

- علوم

- علوم أرض

- اقتصاد وإحصاء

- علوم ملاحة

- ألسن

- إعلام

من 17 إلى 21 سبتمبر الكليات التالية:

- تربية

- رياض أطفال

- فنون تطبيقية

- تكنولوجيا العلوم الصحية

من يوم 24 إلى 28 سبتمبر الكليات التالية:

- معهد تمريض

- تمريض

- خدمة اجتماعية

- سياحة وفنادق

- تعليم صناعي

من يوم 1 إلى 5 أكتوبر الكليات التالية:

- أداب

- حقوق

- تجارة

من يوم 8 إلى 12:

- المتغيبون عن الكشف الطبي.

خطوات تسجيل الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023

أوضحت الجامعة، أنه للتسجيل في الكشف الطبي، يملأ الطالب نموذج الكشف الطبي من الموقع الإلكتروني بجامعة الزقازيق، بتاريخ الكشف ورقم المسلسل، مع الالتزام بوضع صورة شخصية أعلى يسار الاستمارة.

ثم يتوجه الطالب إلى «مستشفى الطلبة»، لإجراء الكشف الطبي في اليوم المحدد له ومعه بطاقة الترشيح.