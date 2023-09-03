ما عقوبة عدم سداد قيمة إيصال الأمانة في القانون؟

يلجأ بعض الأشخاص لكتابة إيصال أمانة لضمان حقهم في استلام الأموال التي أقرضوها لشخص آخر على سبيل السُلفة على أن يتمّ سدادها في وقت مُتفق عليه بين الطرفين، وفيما يلي نوضح عقوبة عدم سداد قيمة الإيصال في القانون المصري.

الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات

يقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إنَّ عقوبة عدم سداد قيمة إيصال الأمانة في القانون المصري تصل إلى حكم بالحبس من 24 ساعة لمدة تصل حتى 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 جنيه.

وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري تنص على أنَّه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإيجار أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سُلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تزيد على 100 جنيه.