203 آلاف جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز، إيرادات متوسطة في دور العرض السينمائي، حيث ينافس الفيلم مع 11 فيلماً.

إيرادات فيلم «بيت الروبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق 203 آلاف جنيه أمس بدور العرض، رغم تسجيله خلال الأيام الماضية أعلى إيرادات في تاريخ السينما، لافتا إلى أن الفيلم ما زال ينافس بقوة في موسم الصيف بين الأفلام المطروحة حاليا بدور العرض.

قصة فيلم «بيت الروبي»

وتدور قصة فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي ويجسد دوره كريم عبدالعزيز، والذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة بعيدا عن الناس والزحام، ولكن يقرر فجأة العودة للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليجد نفسه من نجوم السوشيال ميديا وحديث الجميع.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، محمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وتأليف محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.