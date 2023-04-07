«الغرف التجارية»: استقرار أسعار السكر في النصف الثاني من رمضان

يشهد السكر الفترة الحالية، استقرارًا ملحوظًا في سعر الكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب الشركة والمتجر، وهناك توقعات باستمرار حالة الهدوء التي تشهدها أسعار السكر في الأسواق.

استقرار أسعار السكر

ومن جهته، قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الأسواق المصرية غنيه بكافة أنواع السكر التي تختلف أسعارها وفقًا لكل شركة، في ظل استقرار الأسعار الفترة الحالية، إذ يبلغ سعر الطن 17700 جنيه ،بينما يبلغ سعر الكيلو داخل منافذ التموين 10.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو السكر في معرض أهلًا رمضان بين 16 و18 جنيهًا، متوقعاً استمرار استقرار سعر السكر حتى نهاية شهر رمضان.

وقال يوسف سعد مدير التوزيع والتسويق في إحدى الشركات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار السكر الفترة الحالية تشهد استقراراً في الأسواق المصرية منذ بداية شهر رمضان المبارك، إذ تختلف أسعار السكر حسب النوع و المتجر.

إقبال المواطنين على شراء السكر

وأضاف «سعد» أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالاً متزايداً من جانب المواطنين على شراء السكر بمناسبة شهر رمضان، إذ يبلغ سعر الكيلو في محلات البقالة 22 جنيها، وفي أسواق الجملة 15 جنيهًا.