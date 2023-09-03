«أولاد حريم كريم» يكسر حاجز مليوني جنيه في يومه الرابع بدور العرض

نجح فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر في كسر حاجز المليوني جنيه، في يومه الرابع بدور العرض السينمائي، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن مليونين و381 ألف جنيه، وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «أولاد حريم كريم» إيرادات، أمس، في دور العرض السينمائي بلغت 500 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات، الأربعاء الماضي، نحو 548 ألف جنيه، ووصل في اليوم الثاني لـ587 ألف جنيه، وارتفعت مع اليوم الثالث لـ746 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

عاد فريق عمل فيلم «حريم كريم» إنتاج عام 2005؛ لتقديم جزء جديد بعد مرور 18 عامًا على الجزء الأول ليكون بعنوان «أولاد حريم كريم»، والذي يجمع في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وبشرى، وعمرو عبدالجليل، وخالد سرحان، إضافة إلى عددٍ من النجوم الشباب تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.