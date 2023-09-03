«ولكم في القصاص حياة».. حكم رادع لقاتل زوجة شقيقه بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية.

إحالة المتهم لجنايات شبرا

صدر الحكم في جنايات شبرا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، النحو المبين بالتحقيقات.

أمر إحالة المتهم للجنايات

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم «حسن ك س»، 29 سنة، حلاق، ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليها «إيمان م ع»، ربة منزل وزوجة شقيقه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتربص لها في المكان الذي نفذ به جريمته، وأعد لذلك الغرض سيارة نقل لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عندما أبصر المجني عليها أثناء ترجلها درج العقار محل الواقعة، أخبرها برغبته في التحدث معها بأمر ما مستدرجا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيديه فسقطت أرضا، فقام بأخذ عصا وقام بالضغط على رقبتها حتى لقيت مصرعها قاصدا من ذلك قتلها وسرقتها وأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وجاء بأمر الإحالة أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي قيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة «عصا» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مبرر.