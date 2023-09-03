كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة.. يوفر فرص عمل

يتساءل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن كليات ومعاهد مناسبة مؤهلة لسوق العمل ويزداد مؤشر البحث عن المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة، وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة إذ يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتاح لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بالتنسيق.

درجات القبول بالمعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة لطلاب الشعبة الأدبية 210 درجات بنسبة 51.21% وتنسيق المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة لطلاب الشعبة العلمي 205 درجات بنسبة 50%.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة

وكشف مسؤلو المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعهد يقع في طريق القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة ومدة الدراسة بالمعهد أربعة سنوات ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الأدبي والعلمي والدبلومات الفنية ويمنح درجة البكالوريوس ويضم ثلاثة أقسام هي إرشاد سياحي وضيافة ودراسات سياحية.

المعهد العالي سياحة وفنادق.. دراسة وشغل بالغردقة

كشف دكتور نادر حسن بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة أن المعهد مرتبط بسوق العمل، ويتيح للطلاب الخريجين فرص عمل مباشرة في عدد من الفنادق بمدينة الغردقة، وتعلن عدد من الفنادق عن احتاجها لخريجي المعهد بصفة سنوية حيث تعمل الدراسة بالمعهد على تأهلهم لسوق العمل بفنادق الغردقة السياحية.

وأشار «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مدة الدراسة بالمعهد من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع ويتوفر للطالب باقي أيام الأسبوع للعمل في السوق السياحي بمدينة الغردقة إذ تضم الغردقة أكثر من 171 فندقا ومنتجعا سياحيا، لافتا إلى أن المعهد يضم ثلاثة أقسام للدراسة وهي أقسام إرشاد سياحي وضيافة ودراسات سياحية.