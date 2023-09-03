كيف تقضي على حرقان المعدة؟.. نصائح احرص عليها

معاناة كبيرة يواجها الكثيرين بسبب الشعور بحرقان المعدة، التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة للجسم، وتتسبب في حدوث التهابات وآلام لا يقوى بعض الأشخاص على تحملها، وقد ينتج عنها الكثير من الآثار الضارة، لذا نقدم لكم طرق التخلص من آلام حرقان المعدة.

أسباب حرقان المعدة

ومن جانبه عبر باسم أحمد، أخصائي الجهاز الهضمي، لـ«هُن»، أن حرقان المعدة يحدث لأسباب عدة يجب علاجها، مع مراعاة أسباب حدوث حرقان المعدة حتى لا تشعر بها كثيرًا، للمزيد من التفاصيل ومعرفة العلاج، اضغط من هنـــــــــــــــــــا.