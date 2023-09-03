سعر اليورو بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن هدوء سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل جميع البنوك المصرية ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم 33.21 جنيه للشراء و30.36 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد في ختام التعاملات، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 33.12 جنيه شراء و33.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر 33.56 جنيه للبيع و33.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 33.85 جنيه للبيع والشراء 33.68 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 33.73 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعن سعر اليورو في ميد بنك، وصل في ختام التعاملات إلى 33.22 جنيه شراء و33.62 جنيه للبيع.