توقيع عقد إنشاء المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية عن استضافة مراسم توقيع عقد بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK)، أواخر الأسبوع الماضي، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة.

يتضمن العقد، الذي تم توقيعه يوم 31 أغسطس الماضي، شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر مربع) لبناء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك على مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراضي للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك، بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.

الموقعون من الطرفين

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»، وقع العقد كل من المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبروفيسور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بحضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية وشؤون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ألقى كلمة أكد فيها أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.

وأضاف أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام «مجموعة العاصمة»، التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.

إشادة بالتنسيق المتبادل

من جانبه، أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع شهدت حضور السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للؤئون الأفريقية، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الأفريقية، إضافة إلى عدد كبير من مسؤولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية، وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووفد رفيع المستوى من قيادات البنك الأفريقي، إلى جانب أعضاء «مجموعة العاصمة»، التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.

ما هو البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؟

ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا، والتي تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، ويمتلك البنك، الذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية، سبعة أفرع على مستوى القارة الأفريقية، وتم تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة (Land mark)، وأحد معالم الحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية، حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك مركز مالي للتجارة (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركز للإبداع.