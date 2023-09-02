إزالة أعمال بناء مخالف في حي المنتزه أول بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، استمرار أعمال التصدي للبناء المخالف والقضاء عليه في المهد، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمواجهة مخالفات البناء والإزالة الفورية لها.

إزالة غرفة على سطح منزل

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى أنه تم رصد أعمال بناء حوائط بالعقار الكائن 56 شارع أبو العرب بميامي، وبالمعاينة على الطبيعة من مهندس المنطقة والمهندس النوباتجي تبين بناء حوائط مباني بغرض عمل غرفة على السطح، وعلى الفور تم إزالتها والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة.

فك شدة خشبية

وأضاف أنه تم فك حديد التسليح من سملات بعزبة المهندسين بجوار الملعب، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوي بالعقار الكائن بعزبة العجاري، مؤكدا استمرار الحملات للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها من المهد، وعدم السماح المخالفين بالتجاوز، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المخالفين ومصادرة مواد البناء.