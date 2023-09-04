كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ستكون متاحة عبر الرابط الذي ستتيحه الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك انتهاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من جميع إجراءات اعتمادها، موضحة أن الوزارة تواصل حاليا عمليات المراجعة النهائية وتسكين وترتيب الأسماء والتجهيز لعرضها على وزير التربية والتعليم للاعتماد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يعتمدها الوزير مساء اليوم.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ستكون متاحة بالمجان، لافتة إلى أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أعلى من الدور الأول.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي استعداداها لإتاحة باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية، وذلك خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة للمرحلة بحد أدنى 205 درجات للشعبتين العلمية والأدبية.