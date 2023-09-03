أعلى 3 شهادات ثلاثية في البنوك المصرية بعائد شهري مرتفع متدرج

توفر البنوك المصرية شهادات متعددة، لتناسب العملاء، ومن بينهم الشهادات الثلاثية أي مدتها 3 سنوات، بعائد مرتفع متدرج، ونرصد في السطور التالية الأعلى في البنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

شهادة ثروة بلس من البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي شهادة «ثروة بلس» وهي الأعلى في الشهادات الثلاثية، بعائد 23% للسنة الأولى ومتغير في السنة الثانية والثالثة حسب سعر الإيداع للبنك المركزي.

ودورية صرف العائد لشهادة ثروة بلس شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج أي أن الفائدة في العام الأول 22% وفي السنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

كما يوفر بنك مصر شهادة ابن مصر وعائدها متدرج السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.