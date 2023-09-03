7 خدمات مجانية من البنوك المصرية حتى 15 سبتمبر.. «مش هتدفع حاجة»

تقدم البنوك المصرية مجموعة من العروض والخدمات المجانية، اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الجاري، وحتى منتصف الشهر، بمناسبة احتفالات «عيد الفلاح»، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، ودعمه للشمول المالي، من أجل تمكين جميع شرائح المجتمع للوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي بدورها تعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة.

وتوفر البنوك المصرية عدداً من العروض المجانية لمدة أسبوعين، من 1 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية:

7 خدمات مجانية من البنوك

- فتح حسابات مجانية سواء حسابات التوفير أو الجارية.

- فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

- فتح حساب شمول مالي للشركات.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجاناً.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

البنك المركزي المصري

ويتيح البنك المركزي المصري لجميع البنوك المصرية إمكانية التواجد خارج الفروع في أماكن التجمعات على مستوى الجمهورية، خاصةً في الجامعات والمدارس والنوادي والمولات وغيرها، تزامنا مع المناسبات الاجتماعية، مثل عيد الفلاح، لتقديم المنتجات المصرفية.