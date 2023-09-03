متخصص في الشأن الدولي: روسيا ترغب في تطبيق كل بنود اتفاقية الحبوب

قال الدكتور سمير أيوب، الباحث والمتخصص في الشؤون الروسية والدولية، إن روسيا لا تفرض الشروط من أجل العودة لاتفاقية الحبوب، لكنها ترغب في أن تطبق كل بنود هذه الاتفاقية من أجل العودة إليها، لأن ما يطبق منها هو فقط ما تستفيد منه أوكرانيا والغرب، وهم يستغلون هذه الاتفاقية لنقل الأسلحة إلى كييف.

عدم تنفيذ الشروط الواردة في اتفاقية الحبوب

وأضاف «أيوب»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بروسيا، حتى الآن لم ينفذ أياً من الشروط الواردة في الاتفاقية، فتصدير الأمونيا لم يتم، ورفع العقوبات عن المصارف الزراعية الروسية لم يرفع.

الغرب يفتعل أزمة غذاء

ولفت أن الشركات الغربية التي تفرض على شركات التأمين المنع من التعامل مع السفن الروسية، هذا أيضًا لا يزال مستمراً، لذلك المشكلة ليست لدى الروسية ولكن لدى الغرب، الذي يريد أن يفتعل ما يسمى بأزمة غذائية عالمية ويتهم روسيا.