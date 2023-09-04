برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني علمي علوم

ينتظر طلاب الثانوية العامة ممن أدوا امتحانات الدور الثاني، النتيجة، إذ من المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات قليلة، لذا تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني علمي علوم والحصول عليها برقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والموقع الإلكتروني لـ«الوطن».

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني علمي علوم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني علمي علوم، والاستعلام عنها برقم الجلوس من هنـــــــــــــــــــا، ويمكن الحصول عليها فور ظهورها باتباع الخطوات الآتية:

- كتابة رقم الجلوس.

- ثم الضغط على عرض النتيجة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني علمي علوم، يتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة، لاستكمال أعمال تنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تكون نهاية الأسبوع الجاري، وستحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية ونهاية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وبعد غلق الموقع الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وسيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح بها المعهد أو الكلية التي جاءت للطالب أو الطالبة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة 2023 ممن لهم دور ثان من أداء الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي 31 أغسطس حيث أدى 16.606 طلاب في مختلف الشعب والمدارس امتحانات الأحياء والاستاتيكا، الفلسفة والمنطق، التاريخ.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفي وقت سابق كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بشكل نهائي، وأنه سيتم اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، لإعلانها رسميا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.