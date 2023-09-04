منافذ أمان بالإسكندرية تقدم لحوما بأعلى جودة وأقل أسعار للمواطنين

تقدم منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بالإسكندرية، أجود أنواع اللحوم للمواطنين وبأقل الأسعار إذ يقل سعر الكيلو البلدي عن باقي المحلات والجزارين بـ50 جنيها في الكيلو وتقدم اللحوم الطازجة للمواطنين إذ يثق المواطن في منافذ أمان نظراً لكونها تابعة لجهة مسئولة تسعى لتقديم الأفضل للمواطن وبأقل الأسعار.

منافذ أمان منتشرة بالإسكندرية

قال محمد مصطفى كمال مدير منافذ أمان بالإسكندرية لـ«الوطن» إن ثقة المواطن فى منتجات منافذ أمان تجعلنا نقدم لهم أجود أنواع اللحوم الحمراء والطازجة وبأقل الأسعار إذ يصل كيلو اللحم 275 جنيها والإنتركوت 320 والتربيانكو 340 وهي أقل من أسعار السوق بحوالى 50 جنيها في كل نوع، ومنافذ أمان منتشرة بالإسكندرية في العجمي والهانوفيل وسيدي بشر والمنشية وسموحة وجاري فتح فروع جديدة في كل مناطق الإسكندرية.

لحوم بلدية طازجة

وأضاف محمد علي محمود مدير فرع العصافرة، أن الفرع يقدم لحوما طازجة ذبح اليوم ويقبل المواطنون على منافذ أمان بالإسكندرية نظراً لأننا الأقل سعرا والأعلى جودة وأسعار اللحم المفروم 220 والقلوب والكلاوى 240 بلدي والسجق 220 والبوفتيك 300 والكبدة البلدي 300 جنيه، ويتم الذبح في مجازر كلية الزراعة بالإسكندرية وتختم اللحوم بالختم الأحمر وهو المخصص للذبائح البلدي أما الختم الأخضر والأزرق للوارد من الخارج.