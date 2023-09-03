رئيس «الإصلاح والنهضة»: 4 موضوعات تناولتها نقاشات اليوم بالحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فيما يتعلق برؤية الحزب التي عرضها بشأن قانون الأحزاب، إنَّ هناك 4 موضوعات تم تناولها خلال النقاشات في غاية الأهمية تتعلق بالأحزاب السياسية وهي قانون الاحزاب كما دار الحديث عن هل القانون الحالي بحاجة إلى إدخال تعديلات أم تغيير كاكل.

عبد العزيز: تناول قضية الدمج والتحالفات بالحوار الوطني

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم تناول قضية الدمج والتحالفات، بجانب موضوع الحوكمة الإدارية والمالية، والنقطة الرابعة كانت عن لجنة شؤون الأحزاب وهل يتم الإبقاء عليها كما هي وتوسيعها أم إنشاء المفوضية من وقت الكلام عن الأحزاب السياسية؟

وتاب: «الحديث عن التنمية السياسية الحقيقية يأخذنا إلى الحديث عن أهم المؤسسات والكيانات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية وهي الأحزاب».