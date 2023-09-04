أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-9-2023، استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية، بعدما تراجع أمس 5 جنيهات فقط، ما سبب حيرة بين أوساط المتداولين في السوق المحلي، حيث واجه المعدن الأصفر موجة من التذبذبات الكبيرة في الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الماضي.

ولم تتغير أسعار الذهب في مصر منذ نهاية تعاملات أمس، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-9-2023 حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 استقرارا منذ بداية تعاملات اليوم الإثنين، إذ سجل 1899 جنيهًا للبيع، دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين، استقرارا خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2215 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارا للشراء في مصر خاصة الصعيد، كما يعد أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، استقرارا خلال التعاملات الصباحية ووصل إلى 2531 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعره بـ17 ألفًا و720 جنيها.