خبير: 45 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1948 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2537 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1903 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1480 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تذبذبت بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سبب تراجع الذهب

ولفت «إمبابي»، إلى أن تراجع الطلب بالأسواق المحلية، أدى إلى تراجع أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وتوقع «إمبابي»، أن تتعرض الأسواق لحالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه القوة الشرائية للمواطنين في اهتمامات أخرى.