تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، حيث سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2215 جنيهاً للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، بحسب بورصة بيانات الذهب.

وبالنسبة لسعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، ترصده «الوطن» في السطور التالية لجميع الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً خلال التعاملات المسائية عند مستوى 2531 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا استقرارًا خلال التعاملات المسائية بـ2215 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 جاء بـ1899 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أوضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1477 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1266 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية، بـ17720 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1940 دولار أمريكيًا.