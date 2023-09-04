«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل.. تصل لـ40 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، قائلة: «من المتوقع وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل، لأنه ستؤثر علينا كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ولا تكون بها نسب رطوبة عالية»، مؤكدة أن ذروة الارتفاع الخميس والجمعة بين 37 و38 العظمى في القاهرة، والمحسوسة ستظل 40 درجة مئوية.

تحسن تدريجي في درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إلا أنه منذ الجمعة الماضية بدأت درجات الحرارة تتحسن بشكل تدريجي والعظمى في القاهرة الكبرى كانت 33 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن التحسن بدأ في الأحوال الجوية بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأشارت «غانم» إلى أن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة، إذ أن هناك نسبة رطوبة مرتفعة ولا نشعر بها بشكل كبير بسبب المنخفض الجوي، مؤكدة أننا نشهد هدوءا في نشاط الرياح منذ الأمس بالمساء، وهذا يفسر شعورنا بارتفاع نسبة الرطوبة، بشكل أكبر.

حالة الطقس المتوقعة

وحول حالة الطقس المتوقعة اليوم، قالت: «نتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، نظرا لأن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط».

وتابعت: «نتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، بسبب وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية وتحديدا سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وبعض مناطق من محافظات شمال الوجه البحري، ولكنها فرص أمطار خفيفة لا تؤثر تماما على الأنشطة اليومية».

وواصلت: «من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى بين 33 و34 درجة مئوية فالأجواء مستقرة، وحارة رطبة فترة النهار بالمناطق الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية نهارا، وليلا الأجواء معتدلة في معظم الأنحاء».