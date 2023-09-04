استقرار سعر اليورو اليوم الإثنين 4-9-2023 في البنوك

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو التابعه للاتحاد الأوروبي، خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين 4-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 33.34 جنيه للبيع، و33.22 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الإثنين في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف ثاني أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.12 جنيه للشراء، و33.28 جنيه، في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.12 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم 33.12 جنيه شراء، و33.28 جنيه للبيع، حال جرى شراءه من قبل بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.38 جنيه للبيع و33.28 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 33.23 جنيه شراء و33.39 جنيه للبيع.