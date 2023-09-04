إقبال كبير على البنوك للاستفادة من الخدمات المجانية.. «مش هتدفع حاجة»

توافد عدد كبير من المواطنين على البنوك، في رابع أيام إتاحة خدمات مجانية للمواطنين بمناسبة احتفالات «عيد الفلاح»، والتي بدأت من 1 سبتمبر حتى 15 من الشهر ذاته، برعاية البنك المركزي الذي يقدم الدعم للشمول المالي لتمكين كل فئات المجتمع من أجل الوصول، لمنتجات وخدمات مالية لتلبية الاحتياجات.

وفتحت البنوك أبوابها للجمهور في الساعة 8:30 صباحًا، وشهدت تزاحما كبيرا، لتمتع بالخدمات المجانية، أبرزها فتح حسابات مجانية سواء توفير أو جارية، فتح محفظة إلكترونية مجانية.

وتوفر البنوك أيضًا الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى، وفتح حساب شمول مالي للشركات، وفتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا، وفتح حسابات الشباب مجانًا، وإصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا، والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

تقديم الخدمات المجانية فرصة كبيرة

وقال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تقديم خدمات مجانية للمواطنين، هي فرصة كبيرة لهم للذهاب لفروع البنوك والاستفادة من الخدمات المجانية المتاحة، ما شجع عدد كبير من الجمهور المتعامل مع البنوك من التواجد أمام البنوك باكرًا قبل فتح الأبواب، ومن المتوقع استمرار ذلك حتى يوم 15 سبتمبر.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنوك تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:30 مساء، إذ يمكن للمواطن الذهاب والحصول على الخدمات المجانية خلال الفترة المحددة.