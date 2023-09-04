سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4-9-2023 بالبنوك المصرية

واصل الدولار استقرار سعر صرفه أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين 4-9-2023، حيث سجل في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يتعلق سعر الدولار في كثير من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في منتصف التعاملات في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع ، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.