ناقد فني: «المتحدة» وفرت كل الإمكانيات لإنجاح مهرجان العلمين

قال الناقد الفني، علي الكشوطي، إن مهرجان العلمين يعد الأقوى في الشرق الأوسط، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم من مختلف الفئات، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي قدمته الشركة المتحدة للمهرجان.

الشركة المتحدة وفرت كل الإمكانيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة وفرت كل إمكانياتها لإنجاح مهرجان العلمين، إذ ظهر بشكل احترافي كبير ومميز، دون أي مشكلات تنظيمية.

سياحة المهرجان مهمة ويتابعها العالم كله

وتابع: «سياحة المهرجانات المصرية مهمة جدًا ومطلوبة، واهتمينا بها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ومن الضروري أن يكون لدينا أكثر من مهرجان في مدن مختلفة، وكل مدينة تمتاز بطابعها المختلف، والعالم كله يتابعها مثل أي نوع آخر من أنواع السياحة».