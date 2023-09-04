رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ناقد فني: «المتحدة» وفرت كل الإمكانيات لإنجاح مهرجان العلمين

كتب:

منتصر سليمان
11:00 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

قال الناقد الفني، علي الكشوطي، إن مهرجان العلمين يعد الأقوى في الشرق الأوسط، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم من مختلف الفئات، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي قدمته الشركة المتحدة للمهرجان.

الشركة المتحدة وفرت كل الإمكانيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة وفرت كل إمكانياتها لإنجاح مهرجان العلمين، إذ ظهر بشكل احترافي كبير ومميز، دون أي مشكلات تنظيمية.

سياحة المهرجان مهمة ويتابعها العالم كله

وتابع: «سياحة المهرجانات المصرية مهمة جدًا ومطلوبة، واهتمينا بها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ومن الضروري أن يكون لدينا أكثر من مهرجان في مدن مختلفة، وكل مدينة تمتاز بطابعها المختلف، والعالم كله يتابعها مثل أي نوع آخر من أنواع السياحة».

اقرأ المزيد:

خبير سياحي: مهرجان العلمين وُلد عملاقا.. وسلط الأضواء على مصر

ناقد فني: المصريون ملوك إقامة الحفلات.. ومهرجان العلمين حقق نجاحا ظاهرا

علا الشافعي: مهرجان العلمين حدث كبير يليق ببلد لها تاريخ عظيم

ناقد فني: مهرجان العلمين حدث غير مسبوق.. وقرار تحويل عوائده لـ«حياة كريمة» عظيم
بقلم منتصر سليمان