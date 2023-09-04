ناقد فني: المصريون ملوك إقامة الحفلات.. ومهرجان العلمين حقق نجاحا ظاهرا

قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إن المصريين ملوك إقامة الحفلات وليس جديدا عليهم، ولكن ما يميز مهرجان العلمين وجود تنوع في الحفلات وإقامتها أسبوعيا وإقامة حفلات مجانية ولنجوم كبار وللشباب.

وأضاف «غلوش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن النجاح في مهرجان العلمين ظاهر سواء في التلفزيون أو هناك، ولا يوجد حفلة ليس بها عدد كامل من الجمهور، وبالتالي النجاح ظاهر، «كنا محتاجين من فترة يبقى عندنا مهرجان جديد يرجع ليالي التلفزيون وأضواء المدينة».

إحياء لفكرة الوعي

وعن حفلات مسرح الشارع على كورنيش العلمين، أوضح أنه إحياء لفكرة الوعي ويشبه إقامة حفلات الأوبرا، لافتا إلى أنه لم يتخيل مدى تفعل وتجاوب الجمهور مع قصور الثقافة خاصة أن الأجيال الجديدة لا تعرف ما تقدمه جيدا، «نقلت مصر كلها في العلمين.. إحنا كبار أوي، ونقدر نعمل أي حاجة لو حطينا في دماغنا إننا نعملها».