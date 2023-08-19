«جنايات بنها» للمتهمين بقتل الطفل زياد: جرمكما روَّع الآمنين ولا رأفة لكما

وجَّهت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسن، رئيس المحكمة، رسالة شديدة اللهجة للمتهمين بقتل الطفل زياد أشرف بالخانكة، تلاها القاضي على مسامع المتهمين خلال النطق بالحكم بإعدامهما اليوم جاء فيها «لقد روعتما بجرمكما الآمنين من الأطفال وذويهم، وعشتما عيثان فسادا تسرقان الأموال لتعاطي المواد المخدرة وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد من الإجرام».

نص رسالة «جنايات بنها» للمتهمين بقتل الطفل زياد

وأضاف القاضي في رسالته للمتهمين «ومع كل هذا سولت نفسكما قتل من تسرقان فها هو الطفل زياد استرحمكما فلم ترحماه وبعد سرقته قتلتمونه دون أي رحمة وفي المقابل تكلبان الرحمة فأي رحمة تمسك بهما دفاعكم وقد نزعت الرحمة من قلوبكم».

وتوجه القاضي في حديثه إلى أسرة ووالد ووالدة زياد موجها العزاء لهما قائلا «تعلم المحكمة أنه ما زال صوت زياد في ثنايا أسماعكما والحزن في صدركما مناديا يا أماه ويا أبتاه اصبرا حتى تنالا أجر الصابرين وهو أجر عظيم»، فيما استقبلت الأسرة الحكم بالزغاريد والدموع في فرحة ممزوجة بالحزن على الراحل.

تفاصيل قتل الطفل زياد بالقليوبية

كانت محكمة جنايات بنها قد صدقت على حكم إعدام المتهمين في قضية قتل طفل لسرقته بالخانكة المعروفة بقتل «الطفل زياد أشرف» بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بإعدام المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة محمد الهادى عبد الفتاح.

ترجع أوراق القضية الي إتهام المتهمين «محمد ع ح» و«محمد ا ش» لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته «هاتف محمول ومبلغ مالي»، حيث اقترنت الجناية بجنايتين أخريين إذ إنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن تربص المتهم الأول له مستغلًا حداثة سنه طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين والاستيلاء علي هاتفه المحمول عنوة ومبلغ قدره 150 جنيهًا كانت بحوزته ثم تخلصا منه بخنقه حتى الموت.