الفرخة بـ50 جنيها.. إقبال كبير على معرض مبادرة تحدي الغلاء في السويس

شهد معرض مبادرة تحدي الغلاء في محافظة السويس، المقام بساحة الانتظار في أول الكورنيش الجديد وممشى أهل السويس إقبالًا كبيرًا، إذ تتوافر فيه مختلف السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلي 40% برعاية حزب مستقبل وطن.

كيلو اللحوم البلدي بـ200 جنيه

ووأكد محمد عبد الله، المسؤول عن الجزارة بالمعرض، أنه يوجد تزاحم العشرات من أهالي السويس، للشراء بالتخفيضات المعلن عنها بالمبادرة، إذ يباع سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة بـ200 جنيه داخل المعرض، في حين تباع بالمحلات في الخارج بـ280 و290 جنيها للحوم الصغيرة.

الفرخة بـ50 جنيها

وأوضح عبد الله، في تصريح لـ«الوطن» أن معرض الفراخ الفرش المذبوحة شهد إقبالاً كثيفًا، إذ تباع الفرخة بـ50 جنيهًا ويتخطى وزنها الكيلو جرام، فيما يباع طبق الكبد والقوانص بـ40 جنيهًا، ما أدى إلى نفاذ الكمية، المطروحة وما زال الزحام قائمًا فتم جلب كميات إضافية، بحسب المشرف على المعرض.

السلع الغذائية بتخفيض 30%

كذلك شهد معرض السلع الغذائية زحامًا كبيرا نظرًا لعرض تخفيضات تخطت 30% على مختلف السلع، إذ حيث ضم العرض مختلف السلع الغذائية الأساسية، من أرز وزيوت وخضروات.

وكان نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس يتقدمهم أحمد خشانة أمين الحزب، افتتحوا معارض مبادرة تحدي الغلاء، بتخفيضات وصلت إلى 40% في بعض السلع، وذلك في أول الكورنيش الجديد بالسويس.