ما مميزات فتح حسابات بنكية مجانية ودون مستندات دخل للمواطنين؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن السماح للمواطنين بفتح حسابات مصرفية مجانا وبدون حد أدنى للرصيد للعملاء الجدد، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، قرار جيد جدا، والهدف منه الاستفادة من الشمول المالي، وذلك من أجل دخول كل المواطنين فوق عمر الـ16 سنة ضمن مظلة المنظومة المالية.

مميزات فتح الحسابات البنكية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فتح حسابات بنكية مجانية للمواطنين وبدون مستندات دخل، يأتي تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي التام في كل الخدمات والمعاملات، إضافة إلى أنه ييسر على المصريين التعامل مع الخدمات الحكومية التي تستلزم أن يكون الدفع في المصالح الحكومية والمؤسسات بالفيزا وليس بالدفع النقدي، ويفيد الدولة في أن يحتفظ المواطنين بأموالهم في البنوك بأمان بدلا من احتفاظهم بها في المنازل، لأنه مازالت هناك ثقافة لدى البعض بالاحتفاظ بالأموال في المنزل.

وأشار إلى أن فتح المواطنين حسابات بنكية يسهل التعامل مع الاقتصاد ككل من خلال الشمول المالي، خاصة في ظل سعي الدولة للرقمنة الكاملة في كل التعاملات الحكومية، موضحا أن كل رواتب العاملين بالحكومة والقطاع الخاص حاليا يجرى عن طريق بطاقات بنكية «الفيزا» بحسابات مصرفية للموظفين والعاملين وليس بالتعامل النقدي.

فتح الحسابات يساهم في اتجاه الدولة نحو الرقمنة

وأوضح أن الشمول المالي يعني رقمنة الاقتصاد، ويصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني، موضحا أن أغلب الخدمات الحكومية حاليا كتراخيص السيارات أو دفع الفواتير بل أنواعها أو التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة حتى المطاعم والمولات يتم التعامل فيها ببطاقات بنكية وليس بالتعامل الكاش، حتى الخدمات الضريبية حاليا تجرى عبر التعامل الرقمي.