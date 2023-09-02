5 حسابات توفير تمنح عائداً يصل إلى 18% كل يوم بعد رفع سعر الفائدة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل 5 حسابات توفير تمنح عائد يصل إلى 18% كل يوم، بعد رفع سعر الفائدة، حيث تمتلك حسابات التوفير العديد من المزايا التي تجعلها أفضل من المنتجات المصرية الأخرى.

رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، ليصل الأول إلى 19.25%، والثاني إلى 20.25%.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أفضل 5 حسابات توفير تمنح عائداً يومياً يصل إلى 18% في البنوك المصرية.

1- حساب التوفير من البنك الأهلي الكويتي

يتيح البنك الأهلي الكويتي حساب توفير بعائد يومي أو شهري يصل الي 18%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 الاف جنيه.

2 - حساب التوفير من بنك كريدي أجريكول

يتيح بنك كريدي أجريكول حساب توفير تحت مسمي «الحساب اليومي الجديد» بعائد يحسب يومياً ويصرف شهرياً يصل الي 15%، والحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه مصري.

3 - حساب التوفير من بنك البركة

يتيح بنك البركة حساب البركة اليومي بعائد متغير يصل الي 15% للأفراد الوشركات بحد أدني 50 الف جنيه، ويحسب العائد يومياً ويضاف بشكل شهري.

4 - حساب التوفير من التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والاسكان حساب توفير تحت مسمي «حساب توفير سوبر» بعائد يصل الي 9%، ويحسب العائد بشكل يومي، والحد الأدني لفتح الحساب 50 الف جنيه، بينما الحد الأدني للحصول علي مغدل الفائدة 100 الف جنيه.

5 - حساب التوفير من بنك الاستثمار العربي

يتيح بنك الاستثمار العربي حساب توفير بلس اليومي للأفراد فقط، بعائد 6%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 الاف جنيه مصري.