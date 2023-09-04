كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم زراعي نظام خمس سنوات
كتب:
كريم روماني
12:52 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
طلاب يسجلون رغباتهم - صورة أرشيفية
حدد موقع التنسيق الإلكتروني، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم زراعي نظام خمس سنوات، موضحة أنّه جرى فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب للالتحاق بكليات العام الدراسي الجديد 2023-2024، رسميا اليوم.
تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية
وفق موقع التنسيق الإلكتروني، يمكن لحملة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات القبول، كما يلي.
- كليات الزراعة بالفرقة الثانية بجامعة عين شمس والإسماعيلية والمنوفية والمنصورة.
- كلية التربية بجامعة المنوفية.
- كلية التكنولوجيا والتنمية الشعبة الزراعية الزقازيق.
- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان
- القبول بالمعاهد العالية الخاصة للتعاون والإرشاد الزراعي.
- المعاهد العالية للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 5 سنوات، شرط الحصول على 60% فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة، والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح وحسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.
الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2023
- دبلوم المدارس الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر.
- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 60% فأكثر.
- دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
- دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض عام: 75%.