حدد موقع التنسيق الإلكتروني، كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية تعليم زراعي نظام خمس سنوات، موضحة أنّه جرى فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب للالتحاق بكليات العام الدراسي الجديد 2023-2024، رسميا اليوم.

تفاصيل كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، يمكن لحملة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات القبول، كما يلي.

- كليات الزراعة بالفرقة الثانية بجامعة عين شمس والإسماعيلية والمنوفية والمنصورة.

- كلية التربية بجامعة المنوفية.

- كلية التكنولوجيا والتنمية الشعبة الزراعية الزقازيق.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

- القبول بالمعاهد العالية الخاصة للتعاون والإرشاد الزراعي.

- المعاهد العالية للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 5 سنوات، شرط الحصول على 60% فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة، والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح وحسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2023

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 60% فأكثر.

- دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

- دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض عام: 75%.