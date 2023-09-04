أفضل 8 مجالات لاستثمار أموالك بعائد مضمون.. منها الأسهم والسندات

يسعى كثير من الأشخاص لاستثمار أموالهم، ولكن البعض منهم لا يعلم، أو ليس على دراية كافية، بأفضل الطرق في ذلك، خاصة أن هناك وسائل مختلفة للاستثمار المالي.

وكشف الخبير الاقتصادي وليد عادل عن الوسائل التي يمكن أن يختار منها الشخص المناسب له، مشيرًا إلى أن الوسيلة المناسبة للشخص تعتمد على عدة عوامل، منها مستوى المخاطرة الذي يرغب في تحمله، والهدف الزمني للاستثمار، والمعرفة المالية الخاصة به.

وأضاف وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن الإشارة إلى بعض الوسائل المهمة للاستثمار كما يلي:

الأسهم

استثمار الأموال في شراء أسهم الشركات، يمكنك من شراء أسهم شركات مدرجة في البورصة أو صناديق المؤشرات التجارية المتداولة.

السندات الحكومية

السندات التي تصدرها الحكومات عادة ما تعتبر استثمارًا آمنًا، خاصة السندات الحكومية للدول ذات التصنيف الائتماني العالي، فعند شراء سند حكومي، تقوم عملية الاستثمار بإقراض الحكومة، وتعود رأس المال والفائدة بعد فترة محدد

صناديق الاستثمار

تستثمر صناديق الاستثمار أموال المستثمرين في مجموعة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم والسندات والسلع والعقارات بمعرفة خبراء ماليين علما بأن صناديق الاستثمار تقدم تنوعًا وإدارة احترافية لإدارة أموال المستثمرين.

العقارات

شراء العقارات التجارية أو السكنية بغرض الاستثمار، من خلال تأجير العقارات لتحقيق إيرادات شهرية وزيادة قيمتها على المدى الطويل.

السلع

استثمار الأموال في السلع مثل الذهب أو الفضة، للحماية من التضخم، كما يمكن اعتبارها جزءًا من استراتيجية تنويع الاستثمار.

العملات الأجنبية

التداول في سوق «فوركس»، للاستفادة من تقلبات سعر العملات العالمية.

الحسابات الودائعية

تعتبر الحسابات الودائعية في البنوك وسيلة استثمارية آمنة، حيث يكون رأس المال محميًا بواسطة ضمان الودائع المصرفية في حالة حدوث مشكلة مالية للبنك، ومع ذلك، قد يكون العائد على الودائع محدودًا بالمقارنة مع وسائل أخرى.

صناديق السوق النقدي

هذه الصناديق تستثمر في أدوات الدين والأوراق المالية ذات السيولة العالية مثل الشهادات المالية والسندات القصيرة الأجل. تعتبر هذه الصناديق استثمارًا محافظًا ويمكن سحب الأموال بسهولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يجب على الشخص أن يدرك أن الاستثمارات الآمنة عادة ما تأتي بعوائد أقل، مقارنة بالاستثمارات الأكثر مخاطرة، لذا، قد تحتاج إلى تقدير مستوى التوازن بين الأمان والعائد المتوقع وفقًا لأهدافك المالية ومدى تحمل المخاطر الذي يناسبك.

وينصح الخبير الاقتصادي دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي أو خبير في الاستثمار قبل اتخاذ قرار استثماري، حيث يمكنهم تقديم المشورة المناسبة استنادًا إلى أهدافك وظروفك المالية الفردية.