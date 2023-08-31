أفضل 10 شهادات دولارية في البنوك المصرية بعائد ربع سنوي مرتفع

تتنافس البنوك المصري على طرح شهادات محلية أو أجنبية بعوائد مرتفعة، ومن بين الشهادات التي تجذب العملاء الشهادات الدولارية، وهو ما نرصده في السطور التالية عن أعلى أفضل 10 شهادات دولارية في البنوك المصرية والتي يتوفر من خلالها عائد ربع سنوي.

وبحسب جدول أسعار العائد للشهادات الدولارية في البنوك، يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة الدولارية تحت اسم «الأهلي بلس»، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة ألف دولار أمريكي، ودورية صرف العائد ربع سنويًا، والعائد 7%.

شهادات البنك الأهلي

كما يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة، ويكون سعر العائد لدورية الصرف الربع سنويًا 5.20%، والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار.

الشهادات المتاحة في بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة يطلق عليها اسم «إيليت»، بدورية صرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار والعائد 7%.

وهناك أيضًا شهادة الثبات الدولارية الثلاثية من بنك مصر بفائدة 5.2%، لدورية صرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار.

بنك أبوظبي التجاري

يقدم بنك أبوظبي التجاري شهادة برايم الدولارية بفائدة 5.25% ودورية صرف ربع سنويًا والحد الأدنى للشراء 500 دولار.

البنك الأهلي المتحد

شهادة البنك الأهلي المتحد يطلق عليها فليكس الدولارية، والعائد 5.1% بدورية صرف ربع سنويًا، والحد الأدنى ألف دولار.

بنك قناة السويس

ويتيح بنك قناة السويس الشهادة الدولارية بقائدة 5.2%، والحد الأدنى للشراء 100 دولار ودورية الصرف ربع سنويًا.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو الدولارية بفائدة 5.2%، والحد الأدنى 500 دولار، ودورية صرف ربع سنويًا.

بنك saib

شهادة بنك saib الدولارية بفائدة 2.25%، يكون الحد الأدنى 100 دولار ومتوفر دورية صرف العائد ربع سنويًا.

بنك الاستثمار العربي

وبالنسبة لبنك الاستثمار العربي يقدم شهادة دولارية الخماسية، العائد يكون 2.25%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه ويوجد دورية صرف ربع سنويًا.