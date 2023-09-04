وودي آلن بعد فيلمه الخمسين «Coup de Chance»: قد يكون الأخير بالنسبة لي

عاد المخرج الأمريكي وودي آلن إلى مهرجان فينيسيا السينمائي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم «Coup de Chance»، والذي يعتبر الفيلم رقم 50 في مسيرته الإخراجية.

ويتوقع المخرج، البالغ 87 عاما، أن يكون الأخير بالنسبة له، وذلك بعد ما أدت الخلافات إلى الحد من تمويله في الولايات المتحدة، ذلك لجأ في فيلمه الأخير إلى التمويل الأوروبي.

وقال وودي آلن في حواره مع مجلة «فارايتي»، إن إنتاج فيلم جديد يعني الإسراع بتأمين الدعم، وهو حاليا في السابعة والثمانين من عمره، لكنه غير متأكد من أنه لا يزال يرغب في القيام بهذا النوع من العمل، موضحا: «لدي الكثير من الأفكار للأفلام التي أشعر بالإغراء للقيام بها، إذا كان من السهل تمويلها، ولكن لا أعرف إذا كان لدي الرغبة في قضاء الكثير من الوقت في البحث عن مصادر تمويل».

وودي آلن: لا أحب تقديم فيلم ويتم عرضه على التلفاز بعد أسبوعين

وعن استعداده لتقديم فيلم جديد في مسيرته، قال آلن: «كنت أفكر أن هذا هو فيلمي الخمسين ويجب أن أقرر ما إذا كنت أرغب في إنتاج المزيد من الأفلام، هناك شيئان فكرت بهما، الأول هو أنه من الصعب دائمًا جمع الأموال من أجل فيلم ما، إن صناعة الفيلم شيء واحد، لكن جمع الأموال له أمر ممل وليس ساحرًا».

وتابع: «إذا خرج شخص ما من الظل وقال: (سأعطيك المال لتصنع فيلمك)، فسيكون ذلك عاملًا مؤثرًا في صناعة فيلم آخر، والشيء الآخر هو أين تذهب الأفلام، لا تعجبني فكرة صنع فيلم وبعد أسبوعين يتم عرضه على التلفاز أو عبر خدمة البث الإلكتروني».