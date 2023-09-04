كنيسة مار جرجس في نيوكاسل بإنجلترا تحتفل بالعيد الثلاثين لتدشينها

احتفلت إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، أمس، بالعيد الثلاثين لتدشين كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس البابا أثناسيوس الرسولي في نيوكاسل.

الاحتفال بالعيد الـ30 لتدشين الكنيسة بإنجلترا

وصلى الأنبا أنتوني، أسقف الإيبارشية القداس الالهي في مستهل الاحتفالية ودشن خلاله أدوات الخدمة.

وعقب القداس، شهد الأنبا بقية فقرات الاحتفالية، حيث رتل فريق كورال الكنيسة عددًا الترانيم، وألقيت بعض الكلمات، وأشرف على تنظيم الاحتفالية الأب القس بيشوي عمانوئيل كاهن الكنيسة وسكرتير المطرانية.

شراء كنيسة جديدة في إنجلترا

وفي وقت سابق، وَقَّعَ الأنبا أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة أبناء الإيبارشية بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية.

وكانت الإيبارشية تستأجر بعض الكنائس بالمنطقة للصلاة فيها، طوال ربع قرن، ولكن مع تزايد أعداد الأسرة القبطية، تقرر شراء الكنيسة الجديدة، التي ستحمل اسم الشهيد استيفانوس الشماس، وهي جاهزة لإقامة الصلوات.

ويخدم في المنطقة منذ نوفمبر 2012 الراهب القمص أنجيلوس السرياني، وتعد تلك رابع كنيسة تشتريها إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تم شراء كنيسة في مدينة Bromley بجنوب إنجلترا يوم ٨ أبريل الماضي، وكنيسة أخرى في Swansea بمقاطعة ويلز يوم ٢٦ أبريل، والكنيسة الثالثة كانت في مدينة cork بأيرلندا الجنوبية وهي كنيسة القديس البابا كيرلس السادس.