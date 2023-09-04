أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة نتيجة الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني خلال ساعات، وخاصة بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوفر «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور، رابط فعال عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 علمي وأدبي، من هنا.

رابط فعال نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 علمي وأدبي

وفيما يلى خطوات الحصول على النتيجة، عبر رابط فعال نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 علمي وأدبي:

- الضغط علي رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

- الضغط على حفظ.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة دور ثان كاملة بالدرجات والمجموع الكلي.

بدء التظلمات غدا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 119 ألفا و348 طالبا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%.

وأعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني، بدءا من غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع.