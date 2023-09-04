عاجل.. رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة دور ثان لكل الشعب.. اعرف درجتك

أتاح موقع «الوطن» رابط مباشر وسريع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 أدبي وعلمي، تزامنا مع اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 89.04%.

رابط مباشرلمعرفة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 ادبي وعلمي

ومن خلال رابط مباشر وسريع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 أدبي وعلمي، يمكن للطالب معرفة النتيجة، كما يلي.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- على الفور يحصل الطالب على نتيجة الثانوية العامة والدرجات والمجموع في أسرع وقت وقبل أي مكان مجانا من خلال رابط مباشر وسريع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 أدبي وعلمي.

عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و348 طالبا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا، مشيرا إلى بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني، اعتبارا من الغد ولمدة أسبوع.