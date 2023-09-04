تحرير ألف محضر لمنشآت غذائية مخالفة في المنيا خلال أغسطس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات تفتيشية على محلات السلع الغذائية

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 3656 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 1031 محضرًا للمخالفات المضبوطة تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

فحص الشهادات الصحية للعاملين

وأضاف «حسنين» أنه تم ضبط 181 منشأة تعمل دون ترخيص ولا تتبع الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سحب عينات لفحص الأغذية وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 338 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 3940 كيلو أغذية مختلفة و1181 لتر مواد سائلة، إلي جانب ضبط 2111 كيلو أغذية مختلفة و6000 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية واستخراج 16025شهادة صحية.