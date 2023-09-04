كنيسة مار مرقس في العاصمة القبرصية تنظم قداسا للشباب المغتربين

نظمت كنيسة القديس مار مرقس الرسول في نيقوسيا عاصمة قبرص، قداسًا للشباب المغتربين العاملين بضواحي نيقوسيا.

خدمة الكنيسة للشباب المغتربين في قبرص

صلى القداس الراهب القس إيرينيؤس البرموسي النائب البابوي لقبرص، وشاركه الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن الكنيسة ذاتها، بينما حضره ما يزيد عن 300 شاب.

وألقى النائب البابوي عظة القداس التي دعا خلالها الشباب إلى ضرورة السعي للتكيف مع ظروف الغربة ومتطلبات العمل، وعقب القداس اشترك الجميع في مائدة محبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الخدمة المقدمة للشباب المغتربين في قبرص والتي تشمل تنظيم قداسات لهم في الكنيسة تتناسب مع ظروف عملهم، إلى جانب قداسات أخرى تقام لهم في أماكن عملهم، مع افتقاد الآباء لهم من أجل تدبير احتياجاتهم الرعوية والروحية.

مشاركة الكنيسة في حفل المجمع المقدس للكنيسة القبرصية

وفي سياق متصل، شارك الراهب القس إيرينيئوس البراموسي النائب البابوي لقبرص، بدعوة من رئيس أساقفة قبرص، في الحفل الذي نظمه المجمع المقدس للكنيسة القبرصية، وذلك لتكريم روبرت مينديز عضو الكونجرس الأمريكي على مجهوداته السلمية لحل القضية القبرصية، حيث تم منحه الوسام الذهبي للقديس برنابا الرسول.حضر حفل التكريم رئيس جمهورية قبرص ورئيس الوزراء وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبرصية ورئيس الجمهورية الأسبق، والسفير الأمريكي بقبرص.