إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق «كفر داود- السادات»، في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق.

مصدر طبي: نقل المصابين إلى المستشفى

وأكد مصدر طبي في محافظة المنوفية لـ«الوطن»، أنه فور تلقي مرفق الإسعاف بالمنوفية بلاغا بالحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات متفاوتة ويتم تقديم الإسعاف الأولية والرعاية للمصابين في مستشفى السادات.

تصادم سيارة بعمود إنارة

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات، يفيد إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق كفر داود، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.