أفلام موسم صيف 2023 تسجل مليوني جنيه في شباك التذاكر

تواصل أفلام موسم صيف 2023، تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، إذ سجلت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إجمالي إيرادات أمس الأحد، بلغ 2 مليون و197 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم «العميل صفر» يحافظ على الصدارة

يواصل فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، الحفاظ على تواجده في صدارة شباك التذاكر محققا 775 ألف جنيه، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيلم «وش في وش» الذي يجمع محمد ممدوح وأمينة خليل محققا 611 ألف جنيه، وجاء فيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثالث بـ 424 ألف جنيه.

محمد رمضان يتفوق على هنيدي في شباك التذاكر

وحقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات بلغت 165 ألف جنيه، يليه فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان بـ81 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي في المركز السادس بـ65 ألف جنيه، وحقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إيرادات بلغت 40.7 ألف جنيه.

ولم ينجح فيلم «مندوب مبيعات» بطولة بيومي فؤاد في تحقيق إيرادات مرتفعة في أسبوعه الأول بالسينمات، محققا 27 ألف جنيه، يليه في المركز التاسع فيلم «البعبع» بـ 5.4 آلاف جنيها، بينما تذيل «تاج» قائمة الإيرادات بـ 1221 جنيها.