تعرف على أعلى 10 حدود ائتمان في البنوك المصرية لبطاقات الفيزا

تحاول البنوك المصرية جذب العملاء لها، من خلال الحصول على بطاقات ائتمان تناسب عددا كبيرا من فئات المجتمع، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 10 حدود ائتمان في البنوك المصرية لبطاقات الفيزا، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

فيزا infinite من البنك الأهلي

تتيح فيزا infinite الحد الائتماني من 500 ألف جنيه حتى مليون ونصف جنيه.

Signature من البنك الأهلي

من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

بطاقة إنفنيت من بنك قطر الوطني الأهلي

من 150 ألف جنيه حتى مليون جنيه.

visa signature من البنك العربي الافريقي

من 60 ألف جنيه إلى مليون ونصف جنيه.

البلاتينية من البنك العربي الافريقي

من 25 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

البلاتينية من بنك ABC

الحد الائتماني من 29 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

انفينت من أبوظبي التجاري

من 150 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

signature من البنك العربي

الحد الائتماني من 60 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه.

سيجنتشر من ميد بنك

من 150 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

انفينيت من المصرف العربي الدولي

بطاقة انفينيت من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه.