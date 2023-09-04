رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.. اعرف الخطوات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، خاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، والتي جاءت بنسبة نجاح 89%.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من هنا، من أجل التقديم من خلاله على تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني، بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم أو من هنا.

خطوات عمل تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

وأتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني التظلم على النتيجة، وستحدد الوزارة موعد التظلمات؛ وجاءت خطوات التظلمات كالآتي:

- الدخول على رابط التظلمات من موقع الوزارة.

- إدخال البيانات الخاصة بكل طالب.

- دفع الرسوم الخاصة بكل مادة.

- اختيار المواد المراد التظلمات بها.

- يظهر بعدها موعد ومكان عمل التظلم للطالب.

ويجب على الطلاب الالتزام بالمكان والموعد المحدد من قبل موقع التظلمات والذهاب إلى المكان وعمل التظلمات المطلوبة من قبل الطالب.