«الصحة»: الأزمة السكانية تتعلق بتمتع الأسرة بحياة سليمة وليس عدد أفرادها

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك حقوق خاصة بالمواطن المصري مثل حقه في اختيار الشريك المناسب لتكوين الأسرة وحق المرأة في اختيار السن المناسب للزواج والحمل واختيار الفترة البينية المناسبة بين إنجاب طفل وآخر، موضحا: «أثبتت الدراسات أن 85% من القدرات الإبداعية والذكاء الاجتماعي والقدرة على النجاح في الحياة مرتبطة بالـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل».

عبد الغفار: قضية السكان ليست العدد فقط

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ القضية ليست عدد الأسرة والأطفال بل مقدار تمتعها بـ حياة صحية واجتماعية وتعليمية سليمة في إطار مفهوم الصحة العام الذي عرفته منظمة الصحة العالمية «حالة الكمال النفسي والاجتماعي والجسدي»، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.

تأثيرات الزيادة السكانية على الصحة

وتابع المتحدث الرسمي لـ «الصحة والسكان»، أنَّه فيما يتعلق بتأثيرات الزيادة السكانية على الصحة، فإنَّ الممارسات المرتبطة بالزيادة هي الأكثر تأثيرا، والأدلة تشير إلى أن فوق الـ 50% من وفيات الأمهات تكون لأمهات حملن ووضعن في سن قبل الـ20، وبالتالي ارتفاع وفيات الأمهات في السن الصغيرة.

واستطرد «عبد الغفار»، أنَّ ارتفاع الوفيات بنسبة تزيد على 20% للمواليد الذين يولدن للأمهات أقل من 20 سنة، وبالتالي هناك تأثيرات صحية مباشرة على الأم والطفل والأسرة في حال اتخاذ قرارات مرتبطة بالحمل والإنجاب والفترات البينية بين الحمل والآخر، ما يؤدي إلى زيادة سكانية وتأثير صحي مباشر على حياة الأسرة وتأثير اجتماعي مباشر على علاقة الأطفال ببعضهم وبالأم والأب وقدرة الأسرة على توجيه القدرات الإبداعية للطفل.